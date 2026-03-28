Parlamentarische Anfrage der FPÖ fast zwei Monate nicht weitergeleitet

Die ÖVP beschwert sich über eine verspätet weitergeleitete parlamentarische Anfrage und sieht Nationalratspräsidenten Walter Rosenkranz (FPÖ) in der Verantwortung. Eine am 28. Jänner im Parlament eingebrachte Anfrage der FPÖ sei erst eine Woche vor Ablauf der zweimonatigen Frist zur Beantwortung an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) weitergeleitet worden, kritisiert die Volkspartei. Die Parlamentsdirektion bedauerte, dass es versehentlich zu einer Verzögerung gekommen sei.

Es handle sich um ein Versehen, das in der Kanzlei der Parlamentsdirektion - also auf Verwaltungsebene - passiert sei, erklärte ein Sprecher der Parlamentsdirektion am Samstag auf APA-Anfrage. Der anfragende Abgeordnete Wendelin Mölzer (FPÖ) sei umgehend informiert worden, als der Fehler bemerkt wurde, hieß es. Des Weiteren hieß es aus dem Parlament mit Blick auf die Frist für die Beantwortung, dass man im Sinne einer pragmatischen Lösung die Anfrage so behandle, dass die Frist mit der Zustellung der Anfrage an den Minister beginne.