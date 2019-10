Parlamentarier signalisieren Bewegung zum Thema Amtsgeheimnis

Neos verweisen auf eigenen Antrag

Die Neos hatten bereits vor der konstituierenden Sitzung des Nationalrats im Rahmen eines Transparenzpakets einen Gesetzesantrag zum Thema Informationsfreiheitsgesetz eingebracht. Der stv. Neos-Klubchef Niki Scherak zeigt sich aber in "Klartext" "nicht so zuversichtlich". Er wies darauf hin, dass die Verhandlungen stets an der ÖVP gescheitert seien. Eine Willensänderung würde ihn aber "sehr freuen". Er wolle Kurz, der diese Forderung als Erster aufgestellt habe, nun in die Pflicht nehmen, seinen Ankündigungen auch Taten folgen lassen, meinte Scherak.

Skeptiker warnen bei einer Aufhebung des Amtsgeheimnisses vor Datenschutzproblemen auch bei einfachen Bürgern. Zudem müssten Ausnahmeregelungen sehr detailliert ausverhandelt werden, um staatswichtige Geheimnisse der Landesverteidigung oder geheimdienstliche Informationen nicht preisgegeben werden müssen.

