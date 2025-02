Parlamentssitzung live: Die FPÖ geht auf Frontalkollision

Meinl-Reisinger fasst die aktuelle geopolitische Lage zusammen: "Eine schmerzhafte Erkenntnis haben wir in den letzten Jahren gewonnen. Es kann niemand anderer die Verantwortung für unseren Frieden, für unsere Freiheit übernehmen. Wir haben eine Verpflichtung, unsere Bürger und Freiheiten zu schützen. Diesen Verpflichtungen sind wir nur ungenügend nachgekommen. " Sie sagt, dass wir nun sehen, was im schlimmsten Fall der Ukraine drohen könnte. Es werde zwischen Russland und den USA verhandelt, weder die Ukraine noch Europa seien dabei am Tisch. "Das transatlantische Band hat Risse bekommen", erklärt Meinl-Reisinger.

Sie erklärt: "Aber Frieden um jeden Preis? Aber wer zahlt den Preis?" Vorrangig sei es in der Ukraine, in Folge aber auch in Europa. "Ein Diktatfrieden darf nicht passieren. Es muss ein gerechter Frieden sein, der hält".