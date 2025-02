Stammtisch-Äußerungen: Auslieferung von FPÖ-Mandatar Stefan beantragt

Bei der heimlich aufgenommenen Veranstaltung Anfang Jänner in Wien-Simmering hatte Stefan davon gesprochen, dass man in Afghanistan "aufs Land geschickt" werde, wenn man sich in einer Stadt "deppert" verhalte. "Da sind dann so regionale Stammeshäuptlinge. Und die haben das dann auch halbwegs im Griff." Wenn jemand immer noch nicht "spure", werde er nach Europa geschickt - hier erhalte man also nur das "letzte Gesindel". Scharf geschossen wurde auch gegen die ÖVP, mit der die FPÖ zu dieser Zeit noch über eine Koalition verhandelte, sowie gegen die EU. Anlässlich des Stammtisches sei überspitzt formuliert worden, hieß es damals seitens des FPÖ-Klubs.

Beantragt wurde nur die Auslieferung Stefans, nicht aber jene des FPÖ-Abgeordneten Markus Tschank, der beim Stammtisch ebenfalls zu Wort kam. Dem Ansuchen liegt eine anonyme Sachverhaltsdarstellung zugrunde. Stefan war auch einer jener FPÖ-Abgeordneten, deren Immunität im Dezember vom Nationalrat aufgehoben wurde - und zwar im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Begräbnis, bei dem ein umstrittenes Lied gesungen wurde, das in einer späteren Fassung auch von der nationalsozialistischen Schutzstaffel SS verwendet wurde.