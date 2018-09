Pamela Rendi-Wagner: Eine spät erweckte Sozialdemokratin

Als ihr Mann, ein Diplomat im Außenministerium, Botschafter in Israel wird, hatte Rendi-Wagner die Möglichkeit, das Modell „nur Mutter“ zu sein, zu leben. „Für mich war schnell klar, dass das kein Modell ist, mit dem ich glücklich wäre. Drei Monate nach unserer Ankunft habe ich dann eine Assistenzstelle an der Universität in Tel Aviv angenommen.“

Zurück vom Israel-Stopp als Botschaftergattin, wird die Mutter zwei Töchter zur Sektionschefin für die öffentliche Gesundheit ernannt. Das war das erste Mal, dass die heute 47-Jährige es schaffte, die gläserne Decke zu durchstoßen. Am Samstag gelang ihr der zweite Coup.

Ihre wissenschaftliche Arbeit ist es auch, die die Mutter zur ersten Wahl für den Job der SPÖ-Parteichefin macht, ist Drozda überzeugt. „Sie versteht es, die Themen analytisch anzugehen und strategische Ableitungen zu machen.“

Viele in der SPÖ zweifeln aber, ob sie tatsächlich für die Sozialdemokratie brennt, weil Rendi-Wagner erst einen Tag vor ihrer Angelobung zur Gesundheitsministerin im März 2017 Mitglied der SPÖ wurde. Ex-Minister Drozda widerspricht dem so: „Nur weil sie ein spätes Erweckungserlebnis hatte, heißt das nicht, dass sie keine Leidenschaft entwickelt hat.“