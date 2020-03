ORF und Kanzleramt schlossen Krisenallianz

Konflikte hin oder her – Alexander Wrabetz und der Medienbeauftragte von Kanzler Sebastian Kurz, Gerald Fleischmann, haben jedenfalls zur Bewältigung der Corona-Krise mehrere Kooperationen auf Schiene gebracht.

Heute, Sonntag, startet die große Bewusstseinskampagne „Schau auf dich, schau auf mich – so schützen wir uns“. Entstanden ist die Aktion in Kooperation zwischen dem Generalsekretär im Gesundheitsministerium, Stefan Wallner, und dem Rettungskommandanten des Roten Kreuzes, Gerry Foitik, sowie Fleischmann. Letzterer vereinbarte mit Wrabetz, dass der ORF die Kampagne täglich und unentgeltlich senden wird. Laut einem internen Papier, das dem KURIER vorliegt, ist das Ziel, „die Bevölkerung aufzuklären, wie wichtig es in den kommenden Wochen ist, die sozialen Kontakte zu reduzieren, um vor allem ältere Menschen zu schützen“. Getragen wird diese Kampagne von Kanzleramt, Gesundheits- und Innenministerium.