ORF: Kurz verteidigt „hohes Gut Meinungsfreiheit“

Hü-hott laute also die Devise. Noch am Dienstag hatte Wrabetz via Twitter auf das strenge Regelwerk der New York Times verwiesen, das ein Vorbild seines Entwurfs ist. Und ein Mitarbeiter seines Stabes hatte öffentlich einen Rüffel an einen ORF-Redakteur ausgesprochen - „wir telefonieren morgen“, lautete die wenig subtile Drohung via Twitter aus dem Generalsbüro.

Wie weit sich der „Entwurf“ nun also in die Realität übersetzt, bleibt offen. Am heutigen Donnerstag tritt der ORF-Stiftungsrat zusammen, um über das Pflichtenheft des Generaldirektors über den Sommer zu sprechen. Dass die missglückte Aufgabe „Social Media“ nicht zur Sprache kommen wird, ist unwahrscheinlich. Sowohl blaue als auch türkis-schwarze Mitglieder des Stiftungsrates wünschen sich eine Verschärfung der Regeln samt Sanktionsmöglichkeit, allen voran Stiftungsratsvorsitzender Norbert Steger, der die ORF-Journalisten seinerseits ja in einem „linken Endkampf“ wähnt.