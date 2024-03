Dem Schreiben ans Bundeskanzleramt hat ORF-Chef Roland Weißmann auch ein Vorwort mitgeschickt. Darin verweist er darauf, dass für alle, die in den vergangenen neun Jahren in den ORF eingetreten sind, ein neuer, schlechterer Kollektivvertrag gilt, mit dem sich der ORF auf Marktniveau befindet. Und dass die aufgelisteten Spitzenverdiener lediglich 1,3 Prozent aller Mitarbeiter ausmachen.

Brief an die Belegschaft

Auch die ORF-Belegschaft erhielt noch am Karfreitag Post von Weißmann, in dem er vor einer Neid-Debatte warnt. Zitat: „Mein Appell an Sie alle ist, sich nicht an dieser zu erwartenden Neid-Debatte zu beteiligen, sondern – wenn Sie darauf angesprochen werden – mit einordnenden Argumenten zu reagieren.“

Gleichzeitig erklärt der Generaldirektor, dass er die Veröffentlichung – „wie auch zahlreiche Juristinnen und Juristen“ – durchaus kritisch sieht. Und: „Der ORF steht, wie Sie wissen, unter Druck, sowohl von privaten Mitbewerbern, die selbst wiederum unter großem Druck stehen, wie auch in der politischen Debatte. Die Veröffentlichung der Gehälter wird ihr Übriges dazu beitragen, diese Debatten und Polemik weiter zu verschärfen.“