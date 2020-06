Opposition zerpflückte Fekters Sparpaket

Ob die Konsolidierungsschritte reichen werden, um 2016 das Haushaltsdefizit auf null zu bringen und den Schuldenstand von derzeit 74,4 Prozent auf 70 Prozent zu reduzieren, wird sich aber erst herausstellen. Wie vom KURIER vorab berichtet sieht das Wirtschaftsforschungsinstitutes (WIFO) bei 8,5 Milliarden Euro oder einem Drittel der Maßnahmen Unsicherheiten. Fraglich sind vor allem die budgetierten Milliarden-Einnahmen aus dem Schwarzgeld-Abkommen mit der Schweiz, den Bund-Länder-Vereinbarungen und der Finanzstransaktionssteuer. Zusätzlich drohen aber weitere Ausgaben zur Banken-Rettung, die sich laut Finanzministerium auf das Defizit negativ auswirken könnten: Bei der Kommunalkredit wird sich Ende des Jahres weisen, ob sie weitere 500 Millionen an Unterstützung braucht.

Fraglich ist auch, ob es die Hypo Alpe-Adria schafft, entsprechend der Vorgaben ihre Eigenkapitalquote auf neun Prozent zu bringen. Gelingt dies nicht, könnte sie einen weiteren Staatszuschuss in der Höhe von bis zu 1,5 Milliarden Euro brauchen. Sicher ist bereits, dass die Schuldenquote um 0,7 Prozent des Bruttoinlandsproduktes nach oben korrigiert werden muss. Grund: Die 2,2 Milliarden Euro, die Österreich in den nächsten Jahren in den Euro-Rettungsschirm einzahlen muss, wurden in den Sparplan bis 2016 noch nicht miteingerechnet.