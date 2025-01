In Opposition: Babler will "Kampfkraft" der SPÖ aufrecht erhalten

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig betonte vergangenes Wochenende in einer Medienoffensive, die SPÖ sei nach wie vor für Verhandlungen bereit. Das war wohl vor allem ein taktisches Manöver. In Wien finden am 27. April vorgezogene Neuwahlen statt, wie gleichzeitig zum Prammer-Event verkündet wurde.

Bald zwei Wochen ist es her, dass die Koalitionsverhandlungen mit Neos und ÖVP gescheitert sind. ÖVP-Chef Karl Nehammer hat die politische Bühne verlassen, die ÖVP dürfte Herbert Kickl als Juniorpartner in einer blau-türkisen Koalition zum ersten FPÖ-Kanzler machen.

Auch in Bezug auf die Geschlechterrollen: "Österreich blickt einer Regierung entgegen, die Frauen vor eine doppelte Herausforderung stellt", sagt Babler. "Strikte Sparkurse", wie jener von FPÖ und ÖVP, würden Frauen immer besonders stark treffen, es drohe ein Rückfall in der Frauenpolitik.

"SPÖ immer auf Seite jeder einzelnen Frau"

In türkis-blauen Landesregierungen würden beide Parteien etwa mit Zuschüssen für Familien, die Kinder daheim betreuen, "unbezahlte Arbeit von Frauen fördern", sagt Babler. "Wir haben in den Koalitionsverhandlungen versucht, uns für Frauen einzusetzen, genau in diesen Fragen des Budgets." Und: "Die Qualität einer Demokratie lässt sich daran messen, wie sie mit Frauen umgeht." Er verspreche, so Babler: "Die SPÖ wird immer auf der Seite jeder einzelnen Frau stehen."

Auch SPÖ-Frauensprecherin Eva-Maria Holzleitner meint, das Sparpaket lasse sie mit "sehr, sehr viel Bauchweh" zurück. Sie kritisiert die gänzliche Abschaffung der Bildungskarenz oder des Klimabonus.