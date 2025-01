Wer für FPÖ und ÖVP in den 13 Verhandlergruppen sitzt

ÖVP , SPÖ und Neos verhandelten in 7 Gruppen über eine mögliche gemeinsame Regierung - und scheiterten. Freiheitliche und Volkspartei versuchen es nun seit einer Woche zu zweit und ab Montag, 20. Jänner, in 13 Gruppen. Ein Gruppe soll, heißt es aus beiden Parteien, aus nicht mehr als 10 Verhandlern bestehen.

Während die ÖVP ihre Verhandlerteams in einem Dokument auflistet - und in "Leiter/In", "Koordinierer Kernteam" und "Koordinierer Gruppe" unterteilt, halten sich die Freiheitlich betreffend ihrer Nominierungen bedeckt.

Laut KURIER-Informationen als fixiert gilt, dass in der wichtigen "Gruppe 05 - Finanzen und Steuern" Finanzexperte Arnold Schiefer , Ex-Vize im OeNB-Generalrat Barbara Kolm und Budgetsprecher Hubert Fuchs (alle FPÖ) und WKO-Präsident Harald Mahrer sowie u.a. den ÖVP-Mandataren Andreas Hanger , Andreas Ottenschläger und Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger einander gegenüber sitzen.

Seitens der Freiheitlichen sei in jedem Team immer ein Mitglied/Referent des Parlamentsklubs dabei.

Justiz

In der "Gruppe 02 Justiz" sitzen u.a. ÖVP-Staatssekretärin Claudia Plakolm, ÖVP-Generalsekretär Alexander Pröll und die ehemalige ÖVP-Mandatarin und Juristin Michaela Steinacker vis-à-vis der FPÖ-Mandatare Harald Stefan und Markus Tschank, die jüngst wegen Äußerungen an einem Stammtisch in Simmering für Schlagzeilen sorgten, sowie Jurist Christoph Völk.