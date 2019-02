Die Logen der Regierung sind dieses Jahr gut gefüllt. ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz wird den nordmazedonischen Regierungschef Zoran Zaev als Gast begrüßen, weil der Namensstreit mit Griechenland beendet werden konnte.

Außenministerin Karin Kneissl hat den tschechischen Außenminister Tomas Petricek eingeladen. Mitbringen wird sie außerdem den US-Botschafter in Wien Trevor Traina. Ursprünglich sollte auch EU-Brexit-Chefverhandler Michel Barnier in der Loge der Außenministerin Platz nehmen. Er kommt zwar nach Wien, fliegt aber abends wegen der aktuellen Entwicklungen bei den Brexit-Verhandlungen nach Brüssel .

Der einzige blaue Ballbesucher ist FPÖ-Vizekanzler Heinz Christian Strache. Er kommt mit dem serbischen Außenminister und Vize-Premier Ivica Dacic sowie dem ungarischen Kanzleramtsminister Gergely Gulyas.

ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarethe Schramböck wird vor der Eröffnung des Opernballs mit Deutschlands Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder dinieren. Den Opernball wird Schröder allerdings aus der OMV-Loge als Gast von OMV-Chef Rainer Seele verfolgen. Die Loge der Wirtschaftsministerin wird Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll und den britischen Handelsminister George Hollingbery beherbergen.

Eine Premiere feiert Wiens Bürgermeister Michael Ludwig am Opernball. In den vergangenen Jahren verfolgte er den Opernball lieber vom Fauteuil aus, dieses Mal wirft er sich in den Frack. Detto am Ball werden Umweltministerin Elisabeth Köstinger, Kulturminister Gernot Blümel und ÖVP-EU-Kandidatin Karoline Edtstadler sein. Auch ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger und Justizminister Josef Moser rücken zum Tanz aus.

Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer wird den Ball mit den asiatischen Wirtschaftstycoons Peter W. H. Tan und Philip Sohmen verbringen.