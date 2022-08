OPEC Fund: Diskriminierung statt Armutsbekämpfung

Von Philipp Hubmer

Unwürdige Arbeitsbedingungen sollen im OPEC Fund an der Tagesordnung stehen, wie das Profil in seiner aktuellen Ausgabe berichtet. In der internationalen Organisation komme es zu „Diskriminierung, Mobbing sowie sexuellen Übergriffen“, erzählen ehemalige Angestellte.

Seit den 1980er-Jahren hat die Organisation ihren Sitz in Wien. Ihr erklärtes Ziel ist es, Armut zu bekämpfen. Dafür werden Subventionen für Projekte in Gesundheit, Bildung, Infrastruktur und Ernährung an Länder in Afrika, Asien und Südamerika vergeben.

Das Kapital kommt weitestgehend von Ländern aus dem Nahen Osten – allen voran Saudi-Arabien. Das Land ist der größte Geldgeber der Organisation.