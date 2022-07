Landesrat Achleitner fordert zum Energiesparen auf: "Die Lage ist ernst"

Der oö. Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) hat nach der Sitzung des oö. Landes-Energielenkungsbeirates am Dienstag zum Energiesparen aufgerufen, denn: "Die Lage ist ernst." Er begrüßte die am Vortag präsentierte Novelle des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes, welches künftig Eilverfahren ermöglichen soll, und sprach sich für das "Aufheben aller Denkverbote" bei der Energiegewinnung aus. Trotzdem sei er optimistisch, genug Gas für den Winter einlagern zu können.

Energiespar-Tipps von Stand-by bis Haushaltstemperatur

Nachdem die Gazprom aufgrund weiterer vorgeblicher Wartungsarbeiten angekündigt hat, die Gasmenge auf nur 20 Prozent der technischen Kapazität zu senken, sucht die Politik nun nach Möglichkeiten, die Industrie und die Bewohner des Landes auch über den Winter zuverlässig und durchgehend mit Gas und Strom zu versorgen. Deshalb rief Achleitner eindringlich zum Energiesparen auf, denn jegliche jetzt gesparte Energie könne eingespeichert werden, so würden die Vorräte für den Winter weiter aufgefüllt. Zudem erinnerte er daran, Elektrogeräte nicht im Stand-by zu lassen sondern auszustecken, und alte Geräte durch sparsamere neue Technologie zu ersetzen. Außerdem wies er darauf hin, dass die Reduktion von einem Grad Celsius Haushaltstemperatur im Winter einer Energieersparnis von sechs Prozent gleich kommt.

"Schubladenverordnungen"

Für den Fall eines kompletten Gas-Stops wird aktuell ein Notfallplan zur Energielenkung erarbeitet, parallel dazu werden auch "Schubladenverordnungen" erstellt, die in Abstimmung mit einer Bundesverordnung rasch in die Tat umgesetzt werden können. Außerdem sollen neue Energiegewinnungs- und Sparmaßnahmen erschlossen werden: So will man einerseits die Anwendung der an der Montanuni Leoben entwickelten umweltfreundlichen Fracking-Methode überprüfen, andererseits Klimaanlagen auf längere Sicht durch Fernkälte ersetzen und die Landesförderung für Biomasse auch 2023 verlängern.