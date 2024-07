"Ein Land, ein Ohrwurm": Was summt denn hier Van der Bellen?

Bei der Fußball-Europameisterschaft haben schon diverse musikalische Einlagen für Begeisterung gesorgt – und für Ohrwürmer. Während die niederländischen Fans zum Song "Nach links, nach rechts" der Band Snollebollekes vorzugsweise nach links sowie nach rechts springen, erklingt bei Deutschland-Spielen häufig das Lied "Pyrotechnik". Ballermann-Star Ikke Hüftgold hat den Aufruf zur Legalisierung von Pyrotechnik erst kürzlich mit dem Internetphänomen "Balkonultra" vertont.

Fans aus Ungarn sowie Italien sangen wiederum "L’Amour toujours" von Gigi D’Agostino. Letzeres wohl eher aus politischen Gründen. Der Song wurde bekanntlich von deutschen Rechtsextremen gekapert und in "Ausländer raus" umgedichtet. Vorfälle gab es auch in Österreich.

Van der Bellens Ohrwurm

Vor dem Hintergrund all dieser Ohrwürmer dürfte der eine oder andere gezögert haben, den Ton einzuschalten, als Bundespräsident Alexander Van der Bellen Dienstagnachmittag ein Posting auf Instagram absetzte. "Ein Land. Ein Ohrwurm...", schreibt Van der Bellen – samt Zwinkersmiley. Aufatmen: Tatsächlich brummt Van der Bellen lediglich "I am from Austria" von Reinhard Fendrich, das nach den Spielen des ÖFB-Teams im Stadion erklingt.