Was die Österreicher von Türkis-Rot-Pink und Trumps Zöllen halten

In Relation zum Nationalratswahl-Ergebnis dazugewonnen hat die FPÖ . Derzeit würden 32 % der Wähler den Freiheitlichen ihre Stimme geben – bei der NR-Wahl waren es 28,8 %.

Die ÖVP rangiert mit 23 % auf dem zweiten Platz und unter dem NR-Ergebnis (26,3 %), die SPÖ bleibt auf 21 % , die Neos können mit 11 % (9,1 %), die Grünen mit 9 % (8,2 %) dazugewinnen. In der Kanzlerdirektwahl-Frage attestiert OGM-Chef und Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer Christian Stocker ob der Umfragewerte „einen kleinen Kanzlerbonus“.

In der eigenen Wählerschaft liegen der ÖVP-Chef und sein blaues Pendant Kickl mit 80 % respektive 81 % gleich auf. Zum Vergleich: Beate Meinl-Reisinger würden 64 % der Neos-Sympathisanten direkt wählen, für Andreas Babler 54 % der SPÖ-Wähler direkt stimmen, für den scheidenden Grünen-Chef Werner Kogler 46 % der Grün-Wähler.

Eines Sinnes sind die Befragten über alle Parteigrenze hinweg, wenn es um Ausgaben und Ängste geht. 85 % der Befragten geben an, angesichts der anhaltenden Krisen und avisierten Reformen zu sparen. „Die Menschen reagieren also viel rascher auf wirtschaftliche Unsicherheiten als Staat und Parteien“, so der OGM-Chef.