Er bedankt sich bei der SPÖ, in Person des zuständigen Staatssekretärs Jörg Leichtfried, und drückt dem dritten Koalitionspartner seinen „großen Respekt“ aus: „Speziell für die Neos war das kein einfacher Schritt.“ Dazu zitiert er Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger, die in der ZiB2 sagte: „Es ist ein blinder Fleck, den die Behörden hier haben“, und ergänzt: „Es eint uns das Bewusstsein, diese zu schließen.“

„Nicht einfach“ war es für SPÖ und Neos, weil sie 2019 dafür gesorgt haben, dass der damals von Türkis-Blau beschlossene „Bundestrojaner“ (deshalb meidet die ÖVP diesen Begriff jetzt), vor dem Verfassungsgerichtshof gelandet ist und dort gekippt wurde, bevor er jemals in Kraft getreten ist.

Was ist am jetzigen Entwurf anders? Noch immer ist eine Software geplant, die heimlich am Handy von Tatverdächtigen eingespeist wird, um ihre Daten abzusaugen. Ein Trojaner eben.