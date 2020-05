Lehrer-Streit verlagert sich in Schulen

Wenn am Montag in den östlichen und südlichen Bundesländern die Ferien enden, fällt der Startschuss für die nächste Runde im Streit um das Lehrerdienstrecht. Es ist davon auszugehen, dass ab dann die Protestwelle der Lehrergewerkschaft anrollt.

Dem will die Bildungsministerin nicht tatenlos zusehen: Am Montag wird das Ministerium sieben Seiten „Schulnews Spezial“ zum geplanten Lehrerdienstrecht an alle 6000 Schulstandorte elektronisch verschicken. Zusätzlich werden ein bis zwei Belegexemplare pro Schule gedruckt aufliegen.