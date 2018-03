ÖVP: Zuerst für Rauchverbot – und jetzt dagegen

Ob das heute noch gilt?

Mitnichten. Fast genau drei Jahre später, ist der früher schwarze und jetzt türkise Abgeordnete unter jenen, die ihr eigenes Gesetz zu Grabe tragen: 28 der 62 VP-Mandatare heben am heutigen Donnerstag im Nationalrat jene Nichtraucher-Regelung auf, die sie selbst 2015 beschlossen haben.

Das ist eine 180-Grad-Wendung in gleich mehrfacher Hinsicht: Denn gewettert hat die ÖVP damals auch gegen die FPÖ, die immer für die Raucher eintrat. Jetzt, in der Koalition, ist die türkise Argumentationslinie plötzlich nahe an dem, was FPÖ-Chef Strache immer ins Treffen führte: Er sprach stets davon, dass das Rauchverbot „ein Schritt in Richtung Bevormundungsstaat“ sei. Obernosterer sieht das jetzt durchaus ähnlich: „Dass Jugendliche rauchen, daran sind ja nicht die Wirte schuld“, sagt er zum KURIER. Und: „Es geht um die Freiheit der Unternehmen.“