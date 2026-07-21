Auch ÖVP-Ethikrat prüft Causa Walter Ruck

Die Causa des Chefs der Wiener Wirtschaftskammer und des Wiener ÖVP-Wirtschaftsbundes, Walter Ruck, sorgt auch innerhalb der ÖVP für Unruhe. Der ÖVP-Ethikrat beschäftigt sich nun mit der Causa, wie von der Partei am Dienstag der APA bestätigt wurde. Eine Information an die Mitglieder sei ausgeschickt, ein Datum für eine Sitzung müsse aber erst gefunden werden, erklärte die Ethikrat-Vorsitzende Waltraud Klasnic. Vor allem aus der Wiener ÖVP kommt öffentlich Kritik an Ruck.

Klasnic zeigte sich gegenüber Ö1 am Dienstag persönlich enttäuscht über die kolportierten Aussagen des Wiener Wirtschaftsbundchefs. „Wenn das stimmt, dann hat es nicht nur Handlungsbedarf, sondern hat es auch Entscheidungsbedarf“, sagte Klasnic. Der von ihr geleitete Ethikrat sei aber nur ein beratendes Gremium, das dann sein Ergebnis an die Bundespartei übermittle.