Auch ÖVP-Ethikrat prüft Causa Walter Ruck
Die Causa des Chefs der Wiener Wirtschaftskammer und des Wiener ÖVP-Wirtschaftsbundes, Walter Ruck, sorgt auch innerhalb der ÖVP für Unruhe. Der ÖVP-Ethikrat beschäftigt sich nun mit der Causa, wie von der Partei am Dienstag der APA bestätigt wurde. Eine Information an die Mitglieder sei ausgeschickt, ein Datum für eine Sitzung müsse aber erst gefunden werden, erklärte die Ethikrat-Vorsitzende Waltraud Klasnic. Vor allem aus der Wiener ÖVP kommt öffentlich Kritik an Ruck.
Klasnic zeigte sich gegenüber Ö1 am Dienstag persönlich enttäuscht über die kolportierten Aussagen des Wiener Wirtschaftsbundchefs. „Wenn das stimmt, dann hat es nicht nur Handlungsbedarf, sondern hat es auch Entscheidungsbedarf“, sagte Klasnic. Der von ihr geleitete Ethikrat sei aber nur ein beratendes Gremium, das dann sein Ergebnis an die Bundespartei übermittle.
Gleichzeitig hoffe sie aber, dass sich „eine gute Lösung“ ergebe, so Klasnic. Sie hoffe jedenfalls auf eine „gute Lösung“, sagte sie und verwies auf die Aussagen der WKÖ- und Wirtschaftsbund-Chefin Martha Schultz, die Ruck implizit zum Rücktritt aufgefordert hatte. Kritik kam am Dienstag auch aus der Wiener ÖVP. Deren Chef Markus Figl wunderte sich über die „Tonalität“ und das „Politikverständnis“ von Ruck.
Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec bezeichnete die kolportierten Äußerungen als „unglaublich“. Sie lehne das zutiefst ab sowohl menschlich, als auch politisch. Zu einem möglichen Rücktritt meinte Korosec in Ö1: „Ich wüsste, was ich in so einem Fall zu tun hätte.“
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