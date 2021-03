ÖVP will weiterhin keine Flüchtlinge aufnehmen

Kostendeckel bei Impfungen

Neu dazu gekommen ist eine "Dringliche Anfrage" der SPÖ an Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), in der die Verantwortung für den Kostendeckel bei der Impfbeschaffung geklärt werden soll. In der Begründung der "Dringlichen" kritisieren die Sozialdemokraten, dass seitens der Regierung nicht nach dem Prinzip "Koste es was es wolle", sondern vielmehr nach dem Motto "Geiz ist geil" gehandelt worden sei. Die Verantwortung dafür weist die FPÖ dem Finanzminister zu. Daher werden die Freiheitlichen gegen Blümel einen Misstrauensantrag einbringen.