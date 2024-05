"Etwas zurückgeben": ÖVP-Landesrätin für Vollzeit-Pflicht nach Studium

Tirols ÖVP-Arbeitslandesrätin Astrid Mair hat sich am Montag offen für eine Verpflichtung zu Vollzeitarbeit nach einem Studium gezeigt.

Mit einer Vollzeit-Pflicht für Uni-Absolventen könne dem "akuten Fachkräftemangel" entgegengewirkt werden, meinte sie im Vorfeld eines am Montag in Tirol stattfindenden Arbeitsmarktgipfels mit den Sozialpartnern.

Die Gesellschaft investiere immerhin "erheblich in die Bildung unserer junge Menschen", sagte Mair darüber hinaus auf APA-Nachfrage. Es sei daher "legitim zu erwarten, dass AbsolventInnen nach dem Studium Vollzeit arbeiten gehen."

40-Stunden-Woche soll bleiben

Einer zuletzt von der Industriellenvereinigung geforderten Ausdehnung der Wochenarbeitszeit auf 41 Stunden erteilte die Landesrätin der schwarz-roten Landesregierung indes eine Absage: "Es geht nicht darum, generell mehr oder weniger zu arbeiten, sondern die bestehende Vollzeitarbeit bestmöglich zu nützen." Zudem brauche es von der Bundesregierung praxisorientierte, innovative und attraktive Anreize sowie steuerliche Erleichterungen für Vollzeitbeschäftigte: "Dabei darf es keine Denkverbote geben."

Für Liste Fritz-Obfrau und Landtagsabgeordnete Andrea Haselwanter-Schneider waren die Aussagen Mairs indes "entbehrlich". Sie sah die Landesrätin vielmehr in ihrem Ressort säumig: "Seit zwei Jahren ist Mair als Arbeitslandesrätin bereits in Amt und Würden, passiert ist allerdings wenig bis gar nichts." Es brauche keine "'zwangsverpflichtenden' Regelungen, sondern endlich Lösungen", forderte sie und nannte den Pflegebereich als Beispiel. Dort sei das Gehaltssystem seit einem halben Jahr in Evaluierung. Es gelte insgesamt daran zu arbeiten, dass die Arbeitsbedingungen wie auch die Bezahlung besser werden, nicht aber, sich um die Arbeitszeit jener Menschen zu kümmern, die eine Ausbildung absolviert haben."