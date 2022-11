ÖVP-Klubobleute kritisieren Migrationspolitik der Stadt Wien

Für den Wiener Sozialstadtrat Hacker sind diese Aussagen ein Tabubruch. In Wien befolge man den Auftrag des Bundeskanzlers, aus der Ukraine geflüchtete Menschen zu unterstützen. Dass mehr Menschen aufgenommen würden als die Quote vorgibt, liege vor allem daran, dass in den ÖVP-geführten Ländern zu wenig Menschen unterkommen. Aber auch in Syrien herrscht Krieg, es sollte kein Geheimnis sein, dass man dorthin nicht abschieben könne, betonte Hacker am Donnerstagnachmittag gegenüber der APA.

"Asyl à la carte - das ist so zynisch, so viel kann Wöginger gar nicht beichten um das wieder gut zu machen", kritisierte Hacker, für den nun der Bundeskanzler gefordert ist: Einerseits solle Nehammer die Linie der ÖVP im Umgang mit aus der Ukraine Geflüchteten klarstellen, andererseits Wöginger einen Ordnungsruf erteilen.