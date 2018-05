ÖVP-Karas zeigt Strache die "Rote Karte"

KURIER: Herr Karas, schlechte Nachrichten aus Brüssel: Im jüngsten Euro-Barometer sehen nur noch 45 Prozent der Österreicher in der EU etwas Gutes. Wir sind damit unter den EU-Schlusslichtern. Warum schaffen es die Pro-Europäer nicht, die unbestreitbaren Vorteile der EU erfolgreich zu vermitteln?

Othmar Karas: Mir machen viele Fehlentwicklungen Sorge, nicht nur Umfragen, sondern auch Wahlergebnisse, Populismen und Extremismen. 94 Prozent der EU-Gelder werden in den Gemeinden und Kommunen ausgegeben – aber diese Erfolge werden zu wenig dargestellt. Insofern hoffe ich, dass Österreichs EU-Ratspräsidentschaft zu einem Stimmungswandel führt und wir aufhören, Feindbilder und Schuldzuweisungen zu formulieren.

Die Regierung sagt, nach dem Austritt der Briten wird kein Cent mehr nach Brüssel bezahlt. Ist das nicht Wasser auf die Mühlen der EU-Gegner?

Ich bin sehr froh, dass der Herr Bundeskanzler im Parlament gesagt hat, wir wollen prozentuell nicht mehr am EU-Budget leisten. Es gibt ein steigendes Wirtschaftswachstum, steigende Beschäftigung und unser Wohlstand wächst. Insofern ist der gleiche Prozentsatz (am Bruttoinlandsprodukt) in absoluten Zahlen mehr Geld. Wir haben einen Staat weniger, aber die Zahl der Aufgaben ist nicht weniger geworden. Vom Außengrenzschutz über die Gerechtigkeitsfrage bis zum Cyberwar und Kampf gegen den Terrorismus. Wir müssen mehr gemeinsam tun, und das wird ohne mehr Geld nicht gehen.