ÖVP-Innenminister Karner: "Das war mit den Grünen nicht möglich"

Mit den gesetzlichen Änderungen wird es zu einem Stopp kommen. Dazu wird ein Integrationsbarometer eingeführt, das anzeigen soll, ob ein Familiennachzug in bestimmten Bereichen möglich ist. Es geht um ausreichende Kapazitäten in Schulen, für die Integration, für Deutschkurse etc. Erst dann kommt es zu einer Kontingentierung, die mit einem Gesetz und danach mit einer Verordnung vorbereitet wird.

Bei den Gesprächen zwischen FPÖ und ÖVP war das Innenministerium das umkämpfteste Ressort. Warum ist das der ÖVP so wichtig?

Kanzler Christian Stocker ist das Thema Sicherheit ein Herzensanliegen. Gemeinsam mit der Wirtschaft und den Familien sind das Themen, die für die ÖVP sehr wichtig und zentral sind.

Die FPÖ hat eine andere Erklärung. Sie sagt, dass die ÖVP im Innenministerium etwas zu verbergen habe und deswegen darauf beharrt.

Ich kommentiere gerne vieles und jedes. Aber was die FPÖ in den vergangenen Tagen von sich gegeben hat, dazu erspare ich mir einen Kommentar. Was ich furchtbar finde, ist die Sprache, die die FPÖ verwendet. Sie spricht von Leichen im Keller. Gerade im Zusammenhang mit der Polizei und der Kriminalität halte ich das für geschmacklos. Deswegen ist es auch gut so, dass diese Partei und Herr Kickl in dem Bereich nichts zu sagen haben. Aber wenn man wirklich im übertragenen Sinn von Leichen im Keller sprechen will, dann wurde aufgeräumt. Wir haben den Staats- und Verfassungsschutz neu aufgestellt, der von Herrn Kickl ruiniert wurde. Das war der wichtigste Punkt, damit das Haus in seiner Gesamtheit wieder funktionieren kann.