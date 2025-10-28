Im November 2023 hat der Ministerrat eine durchaus beeindruckende Summe beschlossen: 4,5 Milliarden Euro versprach der damalige Bundeskanzler Karl Nehammer den Ländern und Gemeinden, um die Kinderbetreuung bis ins Jahr 2030 flächendeckend auszubauen. Zwei Jahre später ist vieles anders, der Staat muss sparen. Und namhafte Vertreter der Kommunen wollen die Zuständigkeiten für Pflege, Kinderbetreuung und Spitäler neu ordnen. Dazu gehört auch Johannes Pressl, der Präsident des Gemeindebundes. Wo sind die 4,5 Milliarden Euro abgeblieben? Was hat sich verändert, verbessert?

Eines vorweg: Was wie wo genau von der erwähnten Summe geflossen ist, kann selbst Pressl nicht im Detail sagen. Dafür sind die Finanzströme zwischen Bund, Ländern und Gemeinden zu komplex. Und nicht zuletzt will Pressl genau das ja ändern, indem er vorschlägt, dass sich die Kommunen allein um die Kinderbetreuung kümmern, um im Gegenzug die Spitalsfinanzierung an den Bund abzugeben. "Die Finanzströme müssen neu geordnet und entflochten werden", sagt Pressl zum KURIER. Und das kann am Ende sogar bedeuten, dass die Gemeinden weniger Geld aus dem Finanzausgleich bekommen, weil sie im Gegenzug ja nichts zur Spitalsfinanzierung beitragen müssen.

Die den Menschen viel nähere Frage ist freilich diese: Was tut sich bei der Kinderbetreuung? Und hier ist seit Jahren eine stete Steigerung der Betreuungsquoten zu beobachten. Am stärksten stieg die Zahl zuletzt bei den Zwei-Jährigen. Waren im Schuljahr 2023/24 noch 61,3 Prozent in vorschulischen Betreuungs- und Bildungseinrichtungen, sprich: im Kindergarten, sind es nun 64,7 Prozent. Je älter die Kinder, desto höher die Betreuungsquote. Bei den Fünfjährigen sind 98 Prozent im Kindergarten.

Was also kann und soll noch verbessert werden? Das eine sind die regionalen Unterschiede. Tatsächlich gibt es Bundesländer, in denen die Betreuungsquoten halb so hoch ist wie in anderen. "Die Erfahrung zeigt, dass der Bedarf erst mit dem Angebot entsteht", sagt Pressl. Soll heißen: Erst dann, wenn in einer Gemeinde das Betreuungsangebot wirklich existiert, wird der Bedarf angemeldet. "Eltern wollen eine Kinderbetreuung sehen und erleben, bevor sie sie annehmen", erklärt Pressl.