ÖVP: Die Wahl der türkisen Rekorde

Ex-ÖVP-Vizekanzler Josef Pröll sieht die SPÖ jetzt in einer „Lose-Lose“-Situation. „Das Wahlergebnis zeigt, dass die Österreicher den Kurz-Weg wollen. Wenn die SPÖ den Kanzler absetzt, verlieren sie.“

Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer appellierte an die blauen und roten Abgeordneten in ihr „politisches Gewissen hineinzuhören.“ Mit Spannung gehen nun auch die beiden ÖVP-Abgeordneten Martin Engelberg und Karl Mahrer in die heutige Misstrauensabstimmung.

„Wir verstehen die Opposition nicht. Denn monatelang hatten sie die Ablöse von Kickl gefordert. Dann setzt es Kurz um und es gibt einen Misstrauensantrag.“

Sebastian Kurz nimmt es zumindest vor seinen Fans gelassen: „Egal was kommt, wir trotzen jeder Situation“. Mit diesem Rückenwind kann er das wohl auch. Polit-Beraterin und Ex-Sprecherin von Wolfgang Schüssel, Heidi Glück, meint, ein Sturz würde sogar eine stärkere Mobilisierung erzeugen. Denn „Kurz muss wieder Kanzler werden“ zieht emotional besser, als „Kurz muss Kanzler bleiben.“IDa Metzger