Schwarzes Debakel: Welche Lehren die ÖVP aus der Burgenland-Wahl zieht

„Die Zeiten für die Volkspartei sind nicht leicht und es ist auch nicht leicht für die Volkspartei, in diesen Zeiten Stimmen zu gewinnen.“ So kommentierte der amtierende ÖVP-Chef Christian Stocker das schlechte Ergebnis in Burgenland am Wahlabend. Die Gründe?

Die Hauptverantwortung für das massive Budgetdefizit, das bevorstehende Sparpaket und die 180-Grad-Wende beim Umgang mit FPÖ-Chef Herbert Kickl: Die ÖVP-Bundespartei macht keinen Hehl daraus, nicht der beste Wahlhelfer für ihren burgenländischen Spitzenkandidaten Christian Sagartz gewesen zu sein.