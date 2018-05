ÖVP-Beamtengewerkschaft für AUVA und gegen Regierungsplan

„Das österreichische Sozialversicherungssystem ist hervorragend und effektiv. Die Verwaltungskosten in Prozent der Einnahmen betragen in Österreich keine drei Prozent, in der Schweiz und in Deutschland sind es fast fünf Prozent“, heißt es weiter in der dreiseitigen Resolution. Die Gewerkschafter bezweifeln nicht, dass man das System nicht besser und effizienter machen könne. „Allerdings sind Umstrukturierungen kein Selbstzweck.“ Folgendes müsse gewährleistet sein:

SelbstverwaltungDie Selbstverwaltung der Sozialversicherungsträger müsse bestehen bleiben, zudem müsse die „Versichertengemeinschaft entsprechend abgebildet“ sein. Ein Kampfansage gegen die Regierung, die das Funktionärssystem radikal verschlanken will.

BeiträgeDie Kritik wendet sich auch gegen die Pläne, dass die Finanzbehörden und nicht die Versicherung selbst die Beiträge einheben und prüfen sollen. „Die Beitragseinhebung und Prüfung der Betriebe muss weiter durch die Versicherungsträger erfolgen (..). Die Einbringungsquote der Sozialversicherung liegt bei 99,7 Prozent“, unterstreichen die Gewerkschafter ihre Forderung.

Garantie Weiters müssten die AUVA, ihre Leistungen und Einrichtungen erhalten bleiben. Denn die Regierung hatte angekündigt, noch bis August auf einen radikalen Sparplan der AUVA zu warten. Sollte dieser nicht gelingen, werde die Auflösung der AUVA wahrscheinlich.

Leistung verbessernZudem sollten „Veränderungen im System der Krankenversicherungen“ auch zu „besseren Leistungen für die Versicherten“ führen – eine klare Absage an Kürzungen bei den Leistungen.