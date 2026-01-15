"Pietätlos": ÖVP kritisiert Lieferung privater Pilnacek-Chats an den U-Ausschuss

Die Lieferung von privaten Chats des ehemaligen Spitzenbeamten Christian Pilnacek an den U-Ausschuss, der die Ermittlungen nach seinem Tod 2023 untersucht, sorgt für heftige Empörung bei der ÖVP.

Wie berichtet, bekamen die Abgeordneten sämtliche Chats übermittelt, die auf der Smartwatch des ehemaligen Sektionschefs abgespeichert waren – darunter auch viele höchst private Nachrichten wie etwa Terminvereinbarungen mit dem Friseur.

„Die öffentliche Behandlung privater Kommunikation eines Verstorbenen ist weder durch den Untersuchungsauftrag gedeckt noch politisch gerechtfertigt“, sagt ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger. „Sie ist pietätlos und stellt einen schwerwiegenden Eingriff in die Privatsphäre dar.“ Ansonsten müsse jemand erklären, was ein Friseurtermin oder die Benachrichtigung über ein abholbereites Fahrrad mit dem Ausschuss zu tun haben.

Wenn überhaupt politische Auffälligkeiten bestehen, dann betreffen diese höchstens Treffen mit einem Politiker der FPÖ - nicht jedoch die vielfach erhobenen Vorwürfe und Verdächtigungen, betont der Abgeordnete.