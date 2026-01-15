Pilnaceks Tod: U-Ausschuss startet mit einem Baggerfahrer

Haben Justiz und Polizei bei der Aufarbeitung des Todes von Sektionschef Christian Pilnacek geschlampt? Gab es politischen Einfluss oder gar Manipulationsversuche?

Heute starten im Parlament die Befragungen von Zeugen. Den Auftakt macht jener Baggerfahrer, der Pilnaceks Leichnam am Morgen des 20. Oktober 2023 in einem Seitenarm der Donau gefunden hat. Die Befragung startet um 9 Uhr, nach dem Baggerfahrer werden noch ein Feuerwehrmann und jener Polizist befragt, der die ersten Spuren gesichert hat.

Hier geht's zum Live-Ticker: