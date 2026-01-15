Inland

Pilnaceks Tod: U-Ausschuss startet mit einem Baggerfahrer

Christian Pilnacek, Generalsekretär des Justizministeriums.
Heute beginnt die heiße Phase im Pilnacek-U-Ausschuss, es sind die ersten Auskunftspersonen geladen. Der KURIER ist live vor Ort.
Von Christian Böhmer
15.01.26, 05:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Haben Justiz und Polizei bei der Aufarbeitung des Todes von Sektionschef Christian Pilnacek geschlampt? Gab es politischen Einfluss oder gar Manipulationsversuche?

Heute starten im Parlament die Befragungen von Zeugen. Den Auftakt macht jener Baggerfahrer, der Pilnaceks Leichnam am Morgen des 20. Oktober 2023 in einem Seitenarm der Donau gefunden hat. Die Befragung startet um 9 Uhr, nach dem Baggerfahrer werden noch ein Feuerwehrmann und jener Polizist befragt, der die ersten Spuren gesichert hat.

Hier geht's zum Live-Ticker:

LIVE

Pilnacek-U-Ausschuss

kurier.at, Bö  | 

Kommentare