In Ihrer Frage, dass die ÖVP das Defizit mitverursacht hat, liegt eine Wertung, der ich widerspreche. Die Rahmenbedingungen bei der Budgeterstellung waren einfach gänzlich andere. Die Entwicklungen waren nicht abzusehen. Heute beschließt Trump über Nacht Zölle. In der jetzigen Regierungszusammenarbeit adressieren wir die Probleme gemeinsam. Es ist Fortschritt durch Konsens, "leben und leben lassen“.

Ich habe ein ausgezeichnetes Verhältnis zu Michaela Schmid und Armin Hübner. Es gilt bei uns immer das Motto: „Wir gemeinsam gegen das Problem.“ Und ich glaube: In den ersten Wochen haben wir das sehr gut gezeigt.

Haben Sie je eine andere Partei gewählt als die ÖVP?

Es gab nie eine andere Partei.

Sie koordinieren die Arbeit der ersten Dreierkoalition bestehend aus 21 Mitgliedern in der schlimmsten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Wie organisieren Sie sich untereinander?

Die Koordinierung ist der Maschinenraum der Regierung. Ich bin extrem eng mit Kanzler Christian Stocker abgestimmt, vertrete seine Linie in der Koordinierungsarbeit und bin in ständigem Austausch via Telefon mit ihm und mit meinen Kollegen von Neos und SPÖ. Ich halte nichts davon, sich schriftlich Dinge auszurichten. Gerade, weil wir zu dritt sind, müssen wir professionell und effizient sein. Wir haben einen Plan und den ziehen wir durch.

Das bedeutet konkret was?

Sitzungen werden nicht abgesagt, wenn etwas entschieden ist, dann ist es entschieden. Und: Wir sind dabei immer wertschätzend, konstruktiv und konsequent.