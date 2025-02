Das Finanzministerium ermöglicht und empfiehlt den Nutzerinnen und Nutzern dabei die Verwendung von ID Austria. "Das bringt nicht nur mehr Sicherheit, sondern auch mehr Komfort, da die ID Austria auch für zahlreiche andere Anwendungen verwendet werden kann", wird in der Aussendung erklärt.

"Der hohe Sicherheitsstandard für die Nutzerinnen und Nutzer von FinanzOnline wird ab 1. Oktober 2025 weiterentwickelt", heißt es in einer Aussendung des Finanzministeriums. So wird der Login ab dann nur noch mit eine r 2-Faktor-Authentifizierung möglich sein.

"ID Austria ist der beste Schlüssel"

Dazu Finanzminister Gunter Mayr: "FinanzOnline ist ein internationales Vorbild für Finanzverwaltungen auf der ganzen Welt. Damit wir an der Spitze bleiben, entwickeln wir die Plattform stets weiter und erhöhen jetzt den Sicherheitsstandard. Der beste Schlüssel für den Login bei FinanzOnline ist die ID Austria. Wer aber bereits jetzt eine 2-Faktor-Authentifizierung nutzen möchte, kann das ab sofort in Anspruch nehmen."

Seit jeher setzt die Finanzverwaltung auf hohe Sicherheitsstandards zum Schutz sensibler Daten. Die 2-Faktor-Authetifizierung (2FA) wird daher für alle Nutzerinnen und Nutzer verpflichtend - auch für Unternehmen.

Beim Login werden dann die Zugangsdaten eingegeben und zusätzlich wird mit einem zweiten Bestätigungsschritt die Identität des Nutzers bzw. der Nutzerin überprüft. So wird das Sicherheitsniveau für persönliche Daten in Zusammenhang mit Steuerangelegenheiten in FinanzOnline noch weiter erhöht.