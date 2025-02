Konsumenten gefangen im kostspieligen Energienetz

Warum legen die Energiepreise jetzt wieder zu?

Zum einen liefen mit Jahresende die Unterstützungsmaßnahmen der letzten Bundesregierung in dem Bereich aus. Dazu zählen u. a. die Strompreisbremse oder das Aussetzen der Förderbeiträge für erneuerbare Energien. Zum anderen stiegen zu Jahresbeginn die Netztarife für Strom im Schnitt um 23 Prozent (Gas 17 Prozent). Unterm Strich legen je nach Haushaltsgröße die Energiekosten um einige Hundert Euro im Jahr zu.

Warum steigen die Netzkosten so stark an?

Für den Aus- und Umbau der Stromnetze mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2040 sind 53 Milliarden Euro an Investitionen nötig. Netzentgelte sind derzeit daher dort am höchsten, wo besonders viel in den Erneuerbaren-Ausbau investiert wird.