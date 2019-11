Österreicher Wieser leitet EU-Expertengruppe zu Kapitalmarktunion

Der frühere Vorsitzende der Euro-Arbeitsgruppe, der Österreicher Thomas Wieser, übernimmt wieder einen EU-Job. Wieser wird Vorsitzender einer hochrangigen Expertengruppe zur Zukunft der Kapitalmarktunion. 28 Kapitalmarktexperten aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Finanzwesen sollen die EU-Kommission bei der Schaffung einer Kapitalmarktunion beraten.

Bis Ende Mai will die Expertengruppe ihre Politikempfehlungen vorlegen. "Der Grundstein für die Kapitalmarktunion ist gelegt. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir dieses Vorzeigeprojekt voranbringen können", so Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis am Montag in einer Aussendung. Die Expertinnen und Experten sollen helfen, die Kapitalmarktunion" auf die nächste Stufe zu heben".