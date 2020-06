Österreich hat "zögerlich gelernt, Demokratie zu sein"

Sind die jüngsten Korruptionsfälle – von der BUWOG bis zu den Verfahren gegen Ex-Minister wie Ernst Strasser – ein Beleg dafür, dass die einschlägigen Gesetze zu lax waren? Oder haben’s die Österreicher und ihre Volksvertreter grundsätzlich nicht so mit Moral und Anstand?

Charles Ritterband, Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung in Wien, beobachtet seit mehr als elf Jahren das Land. Der Schweizer befundet Österreich ein grundsätzliches, in der Geschichte der Zweiten Republik verhaftetes Problem, das sich an den aktuellen Causen zeigt: "Das Land hat zögerlich gelernt eine funktionierende Demokratie zu sein. Die Demokratie und manches was damit an Transparenz verbunden ist, wurde den Österreichern von den Alliierten oktroyiert – und das belastet immer noch die politische Kultur."

Den Einwand, dass jüngere Generationen Politik machen, lässt er eingeschränkt gelten. "Den Anfang der Zweiten Republik markiert ein tabuisierender Umgang mit Schuld und Verbrechen. Emigranten und Flüchtlinge wurden nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht korrekt behandelt, dafür wurden nicht wenige Nazis in Regierungsämter und Parteipositionen gehievt." Ein selbstgefälliges "Naja, wollma nicht so streng sein" habe die politische Kultur geprägt – das sei bis heute spürbar. Der Schweizer macht das vor allem an den informellen Regeln fest, die in der Politik gelten: "Schauen wir uns die Rücktrittskultur an: Hier reichen oft nicht einmal rechtskräftige Verurteilungen, damit jemand sagt: ,Ich kann nicht mehr im Parlament sitzen.’ Das wäre in der Schweiz oder in Deutschland undenkbar."