Für eine Rückabwicklung der Krankenkassenfusion ist er selbst nicht, betonte am Donnerstagabend ÖGK-Obmann Andreas Huss in der ZIB2. "Das würde wieder fünf Jahre Stillstand bedeuten," sagt er als einstige Gegner eben dieser Zusammenlegung.

"Die ÖGK ist sehr zentral organisiert. Es wird sozusagen von Fachbereichsleitern, von der Zentrale in Wien vorgegeben, was in den Bundesländern zu passieren hat. Und da sind natürlich auch die Landespolitiker sehr unglücklich mit uns," gesteht Huss ein. Es brauche "Spielraum für regionale Bedürfnisse", die ÖGK müsse sich dahingehend weiterentwickeln. "Da ist viel zu tun."

Spardruck: " Gesundheitssystem ist strukturell unterfinanziert"

Als wesentlichen Kritikpunkt nennt Huss die Finanzierung. "Das österreichische solidarische Gesundheitssystem ist strukturell unterfinanziert. Das habe ich immer gesagt."

Als Vergleich zieht der ÖGK-Obmann Deutschland heran: "Dort werden 16 Prozent Krankenversicherungsbeitrag eingehoben, bei uns 7,65 Prozent. Selbst wenn man herausrechnet, dass in Deutschland natürlich die gesamten Spitalskosten aus den Beiträgen finanziert werden, müssten wir einen Krankenversicherungsbeitrag von 9,5 Prozent haben."

Ob zusätzliches öffentliches Geld aus Beiträgen oder aus Steuern kommen solle, nennt er eine politische Entscheidung. "Das muss die Bundesregierung, das muss das Parlament entscheiden. Aber für mich ist unstrittig - es braucht mehr Geld in der Versorgung."

Er begrüße etwa die bevorstehende Neuregelung beim Trinkgeld - die Trinkgeldpauschale soll künftig österreichweit einheitlich eingehoben werden und 95 Euro betragen.

"Das hat den Vorteil, dass nicht nur Arbeitnehmer Beiträge bezahlen, sondern auch der Arbeitgeber denselben Beitrag bezahlen muss und sie nehmen einen Teil des Trinkgelds dann zumindest in die Pension, in den Krankengeldbezug, in den Bezug von Arbeitslosengeld oder bei Unfallrenten und Berufsunfällen mit. Das ist auch für Arbeitnehmer ein großer Vorteil. Aus dem Grund unterstütze ich diese Sozialpartnereinigung," so Huss.