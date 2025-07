Es sind Daten, die für das angeblich im internationalen Vergleich so vorbildliche heimische Gesundheitssystem kein Ruhmesblatt sind: Die Österreicher verbringen im Schnitt nur 57 bis 58 Lebensjahre bei guter Gesundheit. In Deutschland sind es mit 65 deutlich mehr.

Besonders schlecht bestellt sei es um die Versorgung von chronisch Kranken, allen voran der Diabetiker, rechnet Wolfgang Panhölzl von der Arbeiterkammer (AK) Wien vor: „Derzeit sind von 800.000 Patienten nur 100.000 ausreichend versorgt.“ Die Folge: In Österreich ist die Rate an diabetesbedingtem Nierenversagen, Erblindungen und Amputationen besonders hoch. Allein in diesem Bereich würde es 2.500 zusätzliche nicht-ärztliche Fachkräfte (Wundmanager, Diätologen, Pflegerinnen) brauchen, so der Experte.

Er verweist auch auf die horrende Zahl von neun Milliarden Euro, die wie berichtet mittlerweile durch Langzeit-Krankenstände verursacht werden.