SV-Chef McDonald: "Das wird uns in große Schwierigkeiten bringen"

Peter McDonald, derzeit Vorsitzender im Dachverband der Sozialversicherungsträger, sorgt sich angesichts der demografischen Entwicklung und der damit verbundenen steigenden Inanspruchnahme der Leistungen um die künftige Finanzierbarkeit des Gesundheitswesens. Die Zahl der Über-65-Jährigen werde nämlich in den kommenden Jahren "massiv ansteigen", so McDonald im Gespräch mit der APA: "Und das wird uns in große Schwierigkeiten bringen."

"Wird uns noch massiv beschäftigen" Aktuell sind die geburtenstarken Jahrgänge zwischen 55 und 65 Jahre, was bedeutet, dass die Bevölkerungspyramide sich mit der großen Breite jetzt in das Alter über 65 schiebe. Diese Breite und diese großen Jahrgänge werden uns in den kommenden Jahren "noch massiv beschäftigen", betonte McDonald, der auch Co-Vorsitzender der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) ist und im Juli den Dachverbands-Chefposten im halbjährlichen Turnus übernommen hat: "Der Druck auf die Gesundheitsausgaben wird daher in den nächsten 20 Jahren permanent eine Herausforderung bleiben."

Gruppe der Über-65-Jährigen wird um 50 Prozent anwachsen Vor 25 Jahren, im Jahr 2000, habe die Gruppe der Über-65-Jährigen 1,2 Mio. Versicherte umfasst. "Derzeit sind es um 50 Prozent mehr, nämlich 1,8 Mio.", erklärte McDonald: "Und wenn wir jetzt die Prognose für die kommenden 25 Jahre hernehmen, wächst diese Gruppe noch einmal um 50 Prozent auf 2,7 Mio. an." Damit steigt die Zahl der älteren, leistungsintensiveren Versicherten, für die die Versicherungsgemeinschaft einstehen muss, in 25 Jahren um weitere 50 Prozent, erklärte McDonald. Gleichzeitig werden die Menschen, die im beschäftigungsfähigen Alter sind, in den kommenden 25 Jahren um 300.000 Personen weniger, hob McDonald hervor: "Alleine die Reduktion des Arbeitskräftepotenzials bedeutet in heutiger Währung knapp eine Milliarde weniger Einnahmen."