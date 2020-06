ÖBAG-Chef Schmid: Aufsichtsrat prüft Drogenvorwürfe

"Egal, ob clean oder high, Schmid ist als ÖBAG-Vorstand ungeeignet", so SPÖ-Finanzsprecher Kai Jan Krainer in einer Aussendung. FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl hinterfragte, was ÖVP-Chef und Bundeskanzler Sebastian Kurz beziehungsweise Finanzminister Gernot Blümel ( ÖVP) vom mutmaßlichen Drogenkonsum ihres Vertrauten Schmid - für ihn gilt die Unschuldsvermutung - wussten. Ein weiterer Verbleib des früheren Sprechers zahlreicher ÖVP-Politiker und Generalsekretärs des Finanzministeriums wäre jedenfalls "völlig inakzeptabel", so Kickl.