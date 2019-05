Odin Wiesinger in Kulturbeirat: FPÖ-Maler schlägt um sich

Der FPÖ-nahe Maler Odin Wiesinger hat sich am Dienstag auf Facebook zur Kritik an seiner Nominierung für Oberösterreichs Landeskulturbeirat zu Wort gemeldet. SPÖ und Grüne hatten dessen Ernennung durch die Landesregierung scharf kritisiert.

Wiesinger schreibt nun auf Facebook: "Ihr seid widerlich mit eurer Menschenjagd auf mich!" Odin hatte in der Vergangenheit für Rechtsaußen-Medien wie Info-Direkt oder die inzwischen eingestellte Aula Auftragswerke übernommen. Immer wieder lasse er die Nähe zu NS-Ideologien anklingen, argumentierten SPÖ und Grüne am Montag.

"Sogenanntes Deutschland"

In seinem ausführlichen Facebook-Posting gab sich Wiesinger wenig Mühe, dies zu entkräften. "Denjenigen, die mir eine Nähe zum Nationalsozialismus unterstellen, sage ich folgendes: Nichts liegt mir ferner als eine Nähe zur sozialistischen Ideologie jedweder Prägung", schrieb der Maler zum Beispiel. An anderer Stelle verteidigte er einen früheren Kommentar zur Befreiung Deutschlands im Jahr 1945, in dem er diesen Begriff nur unter Anführungszeichen schreiben wollte: "Ich habe 'befreit' geschrieben, da dieses 'sogenannte Deutschland' (damals noch 'Deutsches Reich' das dritte) nicht nur vom NS-Regime befreit wurde, sondern viele Menschen auch von ihrer 'Heimat' (z.B. Sudeten), von ihrem Hab und Gut und tragischerweise auch durch Schändung und Mord von ihrem Leben 'befreit' wurden!" Das dürfe gesagt werden.