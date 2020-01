Obsorge und Doppelresidenz: Kritik an "undurchdachten" Familienplänen

Auch hier ortet die SPÖ enormes Konfliktpotenzial, unter dem am Ende die Kinder leiden würden. Die Neos fordern eine ergänzende Vereinbarung, in der Rechte und Pflichten eines jeden Elternteils abgestimmt werden.

Außerdem in den eineinhalb Seiten zum Familienrecht im Regierungsprogramm nicht enthalten ist eine Unterhaltsgarantie für Kinder. Vonseiten der Opposition gibt es hier Unverständnis. „Alle haben davon schon im Nationalratswahlkampf 2017 ganz groß geredet, jetzt liest und hört man davon gar nichts mehr“, kritisiert Yildirim. Bei Umfragen habe sich gezeigt, dass viele Alleinerzieherinnen – in der Regel seien es Frauen – überhaupt keinen Unterhalt bekommen bzw. erst nach monate- oder jahrelangen Verfahren. „Wir haben hier nicht nur eine kritische, sondern sogar ablehnende Haltung dagegen, dass sich die öffentliche Hand zurücknimmt und nicht schaut, dass ein Kind nicht in die Armut schlittert“, sagt Yildirim. Familienministerin Christine Aschbacher verweist als Maßnahme gegen die Kinderarmut hingegen auf den Familienbonus.

Doch in diesem Punkt sei einiges nicht ordentlich durchdacht, erklärt Neos-Familiensprecher Bernhard – etwa was die Familienbeihilfe bei Alimentszahlungen oder die Rückforderung des Familienbonus’ im Trennungsfall angeht. „Hier entstehen Konflikte, weil der Gesetzgeber nicht an die Probleme gedacht hat, die durch eine Scheidung entstehen“, sagt Bernhard.