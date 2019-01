Nur die Freiheitlichen lassen den Klausur-Reigen aus

Zu Beginn des Jahres zieht sich die Politik traditionell zurück, um abseits des täglichen Trubels an Inhalten zu arbeiten – so auch dieses Jahr. Den Auftakt macht die Bundesregierung: Am 10. und 11. Jänner geht Türkis-Blau nach Mauerbach vor den Toren Wiens in Klausur, um an den inhaltlichen Schwerpunkten für 2019 zu feilen. Die da bekanntermaßen heißen: Steuerreform, Neuorganisation der Pflege und Digitalisierung.

Für ausreichend Gesprächsstoff sollte dabei gesorgt sein, gibt es doch vor allem beim Thema Steuerreform noch einigen Abstimmungsbedarf zwischen den Regierungsparteien. Zumindest das Volumen der Reform soll laut Ankündigung nach der Klausur feststehen.

Doch nicht nur die Regierung, auch beinahe alle Parlamentsklubs gehen in den nächsten Wochen in sich. Ebenfalls kommende Woche, nämlich am 11. und 12. Jänner, versammeln sich die Abgeordneten der Liste Jetzt (vormals Liste Pilz) in Wien. Thematisch wird noch nichts verraten, die kürzlich aufgepoppte Diskussion um ein eventuelles Parlamentsmandat für Parteichefin Maria Stern werde jedoch „kein Thema“ sein, heißt es gegenüber dem KURIER.