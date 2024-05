NR-Wahl: Harald Stefan ist Spitzenkandidat der FPÖ Wien

Die Wiener FPÖ schickt Harald Stefan als Spitzenkandidaten in die Nationalratswahl. Nach dem freiheitlichen Justizsprecher folgen auf der Liste die ehemalige Nationalratsabgeordnete Ricarda Berger auf Platz zwei und Wissenschaftssprecher Martin Graf auf Platz drei. 2019 hatte noch Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch die Liste angeführt, sie ist nun nicht mehr darauf zu finden. Allerdings könnte sie über die noch nicht vorliegende Bundesliste antreten.

Ein zweiter prominenter Abgang ist die Ex-Frau des ehemaligen FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache, Philippa Beck. Sie war 2019 auf dem dritten Platz gereiht, wurde allerdings noch im selben Jahr aus der Partei ausgeschlossen und ist derzeit "wilde" Abgeordnete im Nationalrat. Ebenfalls nicht mehr auf der Liste steht Hans-Jörg Jenewein, der 2022 aus der Partei ausgetreten und in der Vergangenheit wegen seiner Kontakte zum in die Russland-Spionage-Affäre verwickelten früheren Verfassungsschützer Egisto Ott in der Kritik gestanden war. Er hatte im Untersuchungsausschuss im April alle Vorwürfe zurückgewiesen.