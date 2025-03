Novelle vor Beschluss: Rosenkranz soll Vorsitz im Nationalfonds abgeben

Die Grünen werden heute gemeinsam mit den Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und Neos eine Novelle des Nationalfonds-Gesetzes beschließen. Damit soll Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) in diesem Fonds entmachtet werden bzw. sich selbst entmachten können.

Wie berichtet, haben die jüdische Gemeinschaft und Opferschutzverbände große Vorbehalte gegen Rosenkranz, der per Gesetz Kuratoriumsvorsitzender des Fonds ist. So gibt es etwa einen aufrechten Beschluss der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), nicht an Sitzungen des Nationalfonds teilzunehmen, solange er Vorsitzender ist.

Grund sind unter anderem Rosenkranz politische Zugehörigkeit zu einer deutschnationalen Burschenschaft und sein Weltbild. Erst kürzlich sorgte für Kritik, dass er sich demonstrativ vor seinen ehemaligen Büroleiter gestellt hat, gegen den wegen des Verdachts auf Wiederbetätigung ermittelt wird.