NoVA-Debatte gelöst: Allradantrieb gilt nicht mehr als Luxus

Es ist eine Maßnahme, die Betriebe entlasten soll: Seit 1. Juli sind "kleine Nutzfahrzeuge", zum Beispiel Kastenwägen und Pick-ups, von der Normverbrauchsabgabe (NoVA) ausgenommen. Betreffen soll das rund 20.000 Betriebe und 30.000 Nutzfahrzeuge, mit teils beachtlichen Ersparnissen von 10.000 bis 20.000 Euro pro Fahrzeugkauf. Die Neuregelung gilt nur für bestimmte Fahrzeugtypen. Vehikel, deren Hauptzweck die Personenbeförderung ist, sind grundsätzlich ausgenommen. Darüber hinaus gibt es diverse Ausnahmebestimmungen.

Ab 15. September Pick-ups mit zwei Sitzreihen dürfen zum Beispiel nur über eine "einfache Ausstattung" verfügen, um von der NoVA befreit zu sein. In einer ersten Auflistung des Finanzministeriums galten etwa elektrische Fensterheber als zu luxuriös. Dieser Punkt wurde von der Luxus-Liste des BMF gestrichen, ein anderer blieb aber auch nach Inkrafttreten des Gesetz stehen: der "permanente Allradantrieb". Insbesondere in Westösterreich regte sich Ärger. Denn bei steilerem Gelände ist Allradantrieb für Handwerker oder Forstarbeiter durchaus von Vorteil. Die ÖVP drängte darauf, den Allrad-Punkt von der Liste zu streichen, die Nachverhandlungen mit der SPÖ nahmen den gesamten Sommer in Anspruch.