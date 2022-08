Nord Stream 1: Gewessler kritisiert Russland scharf

Energieministerin Leonore Gewessler (Gr├╝ne) reagierte mit scharfer Kritik an Moskau auf die Ank├╝ndigung von Gazprom, neuerlich seine Gaslieferungen nach Europa ├╝ber die Pipeline Nord Stream 1 zu unterbrechen. Diesmal soll wegen einer "einer Reihe routinem├Ą├čiger Wartungsarbeiten" vom 31. 8. bis zum 2. 9. kein Gas durch die Ostsee nach Deutschland flie├čen.

"Putin nutzt die Abh├Ąngigkeit Europas von russischem Gas ganz gezielt aus", kritisierte Gewessler einmal mehr. "Die angek├╝ndigte Unterbrechung der Gaslieferungen ├╝ber Nord Stream 1 zeigt deutlich: Russland verwendet Gaslieferungen als Mittel zur Einsch├╝chterung und Verunsicherung", hie├č es in einem schriftlichen Statement gegen├╝ber der APA. "Russland ist kein verl├Ąssliches Gegen├╝ber." Man arbeite weiter mit aller Kraft daran, die ├Âsterreichischen Speicher zu f├╝llen und unabh├Ąngiger zu werden, so die Ministerin. "Die Expertinnen und Experten gehen gegenw├Ąrtig davon aus, dass das 80-Prozent-Speicherziel weiter erreichbar ist."

Die Einspeicherung erfolgt seit Anfang August in allen Gasspeichern der Alpenrepublik. Der Speicherstand der ├Âsterreichischen Gasspeicher lag per 15. August bei rund 60 Prozent. Diese Menge entspricht laut Energieministerium wiederum 64 Prozent eines normalen Jahresverbrauchs in ├ľsterreich.