Norbert Hofer: "Hole mir mein altes Leben zurück"

Seinen Gehstock ignoriert er immer häufiger. Bei seinen Outfits ist ein deutlicher Trend in Richtung Slim-fit zu registrieren – offenbar auch für Blaue mittlerweile ein erstrebenswertes Must-have. In den sozialen Medien inszeniert sich FPÖ-Infrastrukturminister Norbert Hofer neuerdings als Biker am Motorrad oder beim Fliegen. So pilotierte der blaue Minister – selbstverständlich in Begleitung eines Boulevardmediums – seinen Flieger zum Südtiroler Wahlkampftermin nach Bozen selbst. Erst vor drei Wochen absolvierte er den Motorradführerschein.

Was ist los mit Norbert Hofer? Legt er sich ein neues, agileres Image zu? Weg vom Gehstock, hin zum hochmobilen PS-Fan auf dem Asphalt und in luftigen Höhen? Oder geht der Pinkafelder nur in der Rolle als Verkehrsminister voll auf ?

Seine Wandlung hat wahrscheinlich weniger mit seiner Ressortzuständigkeit zu tun, dahinter steckt vielmehr ein persönlicher Antrieb. Vor allem ein Ziel spornt ihn an: „Ich hole mir gerade Stück für Stück mein altes Leben zurück.“