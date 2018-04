Norbert Hofer: Des Kanzlers blauer Liebling

Und innerkoalitionär? Da steht der 47-Jährige nach 100 Tagen bei der ÖVP-Spitze hoch im Kurs. Mehr noch: Spricht man die Türkisen auf den Infrastrukturminister an, brechen ungeahnte Jubelstürme aus. „Er beharrt nicht ohne Vernunft auf Standpunkten. Eigentlich ist der Prototyp des Regierungskoordinator“, beschreibt ihn Gernot Blümel , sein ÖVP-Gegenüber und Kanzleramtsminister. Und schwärmt weiter: „In den vergangenen Monaten hatte Hofer unendlich viele Möglichkeiten, Ausgemachtes nicht einzuhalten. Aber diese Grenze hat er nie überschritten.“ Schon in den Koalitionsverhandlungen hätte sich gezeigt, dass Hofer ein G’spür dafür hat, „wann er Linie halten muss und in welchen Punkten man nachgeben kann“, heißt es aus der ÖVP.

Fragt man hingegen bei der ÖVP-Spitze nach der Performance von Heinz-Christian Strache , dann hört man zwar keine Kritik – das wäre ohnehin gegen den neuen türkisen Verhaltenskodex – stattdessen bekommt man eine ebenso ausweichende wie vielsagende Antwort: „Der Hofer macht es sehr gut.“ Innerhalb des blauen Triumvirats Strache-Kickl-Hofer mauserte sich der Burgenländer zum stabilsten Faktor.

Warum das?

„Er gibt sich keinen Verschwörungstheorien hin, sondern Hofer analysiert nüchtern und will den Kern der Sache verstehen“, beschreibt ihn ein Wegbegleiter. Vizekanzler Strache hingegen entpuppte sich in den ersten 100 Regierungstagen als impulsiv. Seine Oppositionsautomatik sitzt noch zu tief in seiner Politikergenetik. Probleme bereitete seine Beharrlichkeit in der Liederbuch-Affäre, Udo Landbauer Rückendeckung zu geben. Dann sorgte seine pro-serbische Haltung in der Kosovo-Frage für Aufregung. Als Höhepunkt der Ausrutscher-Serie kam die Attacke gegen ORF -Anchorman Armin Wolf. „Ein Posting, wie es Strache über Armin Wolf machte, würde Hofer nie passieren. Er überlegt immer, ob er auch in 24 Stunden noch so handeln würde. Strache hingegen sieht man seinen Ärger sofort an“, erklärt ein Hofer-Vertrauter den Unterschied der beiden Politiker typen.

Innenminister Herbert Kickl wiederum sorgt in weiten Teilen der ÖVP für Irritationen, weil er seinem Generalsekretär Peter Goldgruber ungebremst einen Rachefeldzug im Zuge der BVT-Causa durchführen lässt. Zur Erklärung: Goldgruber baute über viele Jahre eine große Frustration auf, weil er nie den großen Karrieresprung im ÖVP-dominierten Ministerium machen konnte.