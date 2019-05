Norbert Hofer: Der Mann für blaue Notfälle

Ein roter Faden zieht sich durch Norbert Hofers politische Karriere: In viele Jobs schlitterte er wider Willen. Das war so bei der Kandidatur für die Hofburg-Wahl 2016. Hofer wurde aus der Not zum Kandidaten. Der 48-Jährige hatte auch keine Ambitionen, die Regierungskoordination für die Blauen zu übernehmen. Und jetzt steckt der Hobbypilot schon wieder in so einer Situation. FPÖ-Parteichef? Das stand definitiv nicht auf Hofers Agenda. Als Infrastrukturminister wollte er sein Image für die Bundespräsidentschaftswahlen 2022 aufpolieren. Immer wenn die Partei nicht mehr weiter weiß, setzt sie auf die Marke Hofer.

Freitagnachmittag, als er mit Harald Vilimsky in Innsbruck für den EU-Wahlkampf unterwegs war, ereilte den Burgenländer die Nachricht vom Ibiza-Video. Seine erste Reaktion soll „unfassbar“ gewesen sein. Zynisch formuliert, könnte man auch sagen: Hofer wunderte sich, was alles geht. Dieser Satz wurde ihm 2016 zum Stolperstein bei der Hofburg-Kandidatur.

Samstag in der Früh pilotierte Hofer sein Privatflugzeug, die Cessna182 RG Turbo, von Innsbruck zurück ins Burgenland, um dann Direttissima zum angeschlagenen Heinz-Christian Strache ins Vizekanzleramt am Minoritenplatz zu eilen. Zu diesem Zeitpunkt war klar: Nur er, der sich durch die Hofburgwahl eine Hausmacht mit zwei Millionen Wählerstimmen innerhalb der FPÖ sicherte, kann dem gefallenen Strache nachfolgen.